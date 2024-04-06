Ирина Салтыкова пожаловалась на обиду от Кудрявцевой и Пьехи на «Суперстаре»

Певица Ирина Салтыкова в интервью The Voice призналась, что ей было обидно из-за некорректной критики от Леры Кудрявцевой и Стаса Пьехи на «Суперстаре».

«Вообще считаю, что кого-то судить – это низко. Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», — возмутилась Салтыкова.

Она выразила мнение, что Кудрявцева и Пьеха не в праве судить ее выступления. По мнению Салтыковой, такое поведение артистов говорит об их невоспитанности. Исполнительница призналась, что надеялась на разумное поведение от Пьехи и Кудрявцевой, однако артисты разочаровали ее. При этом певица заверила, что не держит обиду на Пьеху и Кудрявцеву, но общаться с ними также не планирует.

«Если на всех обижаться, то и сил не хватит. Нет, я просто этих людей вычеркиваю из своей жизни, говорю: «Все, до свидания!» Время не сгладит ничего», — резюмировала Салтыкова.

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