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Критик назвал лучший альбом Rammstein для повторного прослушивания

Критик Бабичев назвал альбом «Mutter» полностью состоящим из хитов Rammstein

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Chris Pizzello/AP

Критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru назвал альбом «Mutter» лучшей пластинкой рок-группы Rammstein.

«Так как дискография для 30 лет приличная — «Mutter» (диск практически полностью составлен из хитов — «Ich Will», «Sonne», «Feuer Frei!», «Mein herz brennt»). И, давайте, назову что-нибудь из последнего — безымянный альбом, который называют Rammstein со спичкой на обложке — треки «Deutschland», «Ausländer», — отметил Бабичев.

По словам критика, седьмой альбом группы записывался совместно с белорусским инструментальным оркестром, ради записи группа приезжала в Минск. Помимо этого, напомнил Бабичев, Rammstein неоднократно приезжали в Россию и Белоруссию до начала специальной операции. Также критик выразил мнение, что лучшим выступлением рокеров стал концерт «Rammstein: Париж».

Ранее солистка «Города 312» объяснила свое поражение на «Голосе» (организация включена Минюстом в список иноагентов) проблемами со здоровьем.

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