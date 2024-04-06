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«Жег мусор»: ведущий «Маски» рассказал о своей первой работе

Телеведущий Вячеслав Макаров признался, что на первой работе жег мусор

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Шоу «Маска»/Пресс-служба НТВ

Телеведущий Вячеслав Макаров в разговоре с «Пятым каналом» признался, что на первой работе жег мусор.

«Самая первая в жизни работа — уборщик территории в детском саду. Я собирал мусор, рвал траву — лебеду, чтобы ни у кого не было аллергии, поливал, красил, жег мусор», — признался Макаров.

По словам артиста, на первую зарплату он купил себе домой радиотелефон, который выглядел, как «большая трубка с кнопками». Макаров заверил, что в тот момент был невероятно счастлив из-за покупки.

В феврале Вячеслав Макаров подарил турецкому актеру Бураку Озчивиту шапку-ушанку. Макаров встретился с Озчивитом на концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве. Там телеведущий подарил актеру головной убор и показал, как его носить.

Макаров признался, что переживал перед встречей с Озчивитом, потому что опасался «звездных замашек» от турецкого актера. Однако, как оказалось, у артиста их нет.

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