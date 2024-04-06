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Кристина Асмус отправилась с гусем Гариком в путешествие в новой комедии

Актриса Кристина Асмус и гусь Гарик сыграли главные роли в комедии «Обе две»

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Актриса Кристина Асмус сыграла главную роль в комедийном фильме «Обе две» вместе с гусем Гариком, с которым она по сюжету отправится в путешествие. Об этом пишет «7 дней».

Новый фильм откроет программу 46-го Международного московского кинофестиваля, который состоится в апреле. Сюжет рассказывает о 14-летней девочке Глаше, которая живет в провинции вместе со своей бабушкой. В определенный момент родственницы не стало, опеку над девочкой должна взять ее авторитарная тетя Валя, но девочка сбегает к младшей тете Ане, которая не знала о приезде Глаши. Воля обстоятельств принуждает девушку и девочку отправиться в путешествие в компании гуся.

«С какими бы трудностями — а их у всех сейчас много — мы не сталкивались, важно знать, что рядом есть близкие люди, которые смогут дать тебе опору и поддержку. У обеих героинь сложные судьбы: одна потеряла родителей, другая потеряла надежду на то, чтобы завести ребенка. И вот, спонтанно они оказываются вместе, чтобы помочь друг другу посмотреть на свою жизнь иначе — с любовью», — заявил режиссер ленты Владимир Котт.

В ролях — Кристина Асмус, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин. Фильм выйдет в российский прокат 25 июля.

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