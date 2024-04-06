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Полина Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» с «Голоса»

Певица Полина Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» с поединков «Голоса»

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Первый канал

Певица Полина Гагарина в новом выпуске шоу «Голос» выгнала с проекта свою подопечную Диану Макарову, которая недавно стала новой солисткой группы «Город 312».

На этапе нокаутов Макарова выступала в тройке с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. Артистка исполнила хит «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра. Гагарина аплодировала своей подопечной, но сделала выбор в пользу Шувалова, попросив остальных конкурсантов не огорчаться.

«Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить. Мне, как наставнику, как проводнику на этом пути хотелось быть полезной. Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить [работу] дальше с Богданом», — высказалась Гагарина.

Ранее победительница «Холостяка» раскритиковала шоу «Невеста. Экстра Любовь».

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