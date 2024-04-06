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Жена Петросяна отказалась от каблуков из-за серьезной операции

Жена Петросяна Брухунова отказалась от каблуков после удаления вен из правой ноги

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не может носить каблуки на постоянной основе.

Брухунова объяснила, что ей пришлось отказаться от данного элемента гардероба после серьезной операции. Ей удалили вены из правой ноги. Жена юмориста уточнила, что редко себе может позволить надеть каблуки для выхода в свет. К примеру, в театр. Поэтому она носит с собой «сменку» — кроссовки.

«После сложной операции по удалению вен из правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям», — отметила супруга комика.

В феврале 2023 года Брухунова призналась, что страдает от аллергии с детства. Супруга артиста борется с заболеванием с 3 лет. В связи с этим, поклонники решили дать свои советы о лечении. Однако женщина попросила фанатов не говорить ей, что делать. По словам супруги юмориста, она уже давно борется с аллергией — испробовала многое и ходила к различным врачам.

В марте 2023-ого Брухунова пожаловалась на аллергический ринит. Из-за болезни ей пришлось обратиться ко врачу.

Ранее близкие Петросяна назвали имя дочери юмориста.

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