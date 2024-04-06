Бывшая жена Гуфа об «обсыпании негативом»: «Главное не прыщами»

Модель и блогерша Юлия Королева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что спокойно относится к хейтерам.

Один из поклонников Королевой спросил, как она реагирует, когда ее «обсыпают негативом».

«Мне все равно. Главное не прыщами», — заключила модель.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет.

Долматов также заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги. Однако Королева опровергла это. Модель попросила экс-супруга «не позориться», так как, по ее словам, артист только три раза выплачивал алименты. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

В январе Королева рассказала, что ей пришлось взять на себя как материнскую, так и отцовскую роль в воспитании дочери от Долматова.

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