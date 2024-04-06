Mia Boyka рассказала, как выручила Успенскую на съемках шоу

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, рассказала в «Шоу Воли», что выручила артистку Любовь Успенскую на съемках программы «Три аккорда».

Mia Boyka познакомилась с Успенской в туалете, когда передала ей бумагу. Артистка объяснила, что в кабинке не оказалось бумаги, поэтому она поделилась своей. В итоге у звезд завязался разговор.

«Люба сказала: «Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона», — отметила исполнительница.

1 марта Бойко сообщила, что взяла аскезу от мучного и сахара на три недели. Артистка рассказала, что хочет отчитываться каждый день перед фанатами в соцсетях, что не ела мучное или сахар. В случае, если этого не произошло, она попросила писать ей в личные сообщения.

Бойко призналась, что испытывает комплексы по поводу внешности. К примеру, ей периодически кажется, что она толстая. Из-за этого певица старается похудеть еще больше.

27-летняя артистка отметила, что сильно переживает из-за начала старения. Она спросила у поклонниц, испытывают ли они то же самое.

Ранее Mia Boyka сняла маску Арлекина после разоблачения на телешоу.