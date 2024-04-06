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Водонаева выиграла суд у блогера Петрова

Суд Москвы частично удовлетворил иск Водонаевой к Петрову

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Таганский районный суд города Москвы частично удовлетворил иск телеведущей Алены Водонаевой к блогеру-трансгендеру Андрею Петрову, сейчас известному как Милана Петрова. Об этом сообщает Telegram-канал судов Москвы.

Суд признал несоответствующими действительности публикации Петрова в Telegram-канале PETROVA. Блогер должен опубликовать опровержение и выплатить Водонаевой 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Водонаева подала иск о защите чести, достоинства, деловой репутации в феврале 2024 года. Она попросила признать несоответствующими действительности сведения, распространенные блогером посредством размещения публикаций в Telegram-канале «PETROVA», а также сведения, распространяемые медиапорталом «Первый женский» на своем сайте.

Водонаева потребовала через суд взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, а также удалить и опровергнуть свои публикации. Как отметил блогер в Telegram-канале, речь идет о посте, в котором он назвал ее «кремлевской проституткой».

По словам адвоката Водонаевой Евгения Гибадуллина, звезда подала в суд, в частности, за публикацию, где Петров комментирует ее благотворительную деятельность — поддержку приюта для животных. В нем блогер заявляет, что в своих постах Водонаева рекламирует организацию ЧВК «Вагнер».

Ранее Мадонна резко ответила подавшим на нее в суд фанатам.

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