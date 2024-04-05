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Блогеры предложили блокировать компрометирующие новости о звездах до суда

В Госдуму направят поправки, которые позволят скрывать негативные новости о звездах

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Shutterstock/Bang Gambar

Совет блогеров обсудил в Общественной палате РФ поправки, которые могут заставить СМИ «скрывать» компрометирующие новости, в частности, о звездах, до решения суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогеры предлагают внести поправки в 140-ю статью Гражданского процессуального кодекса. Они предлагают, чтобы человек, недовольный сообщениями о себе в интернете, мог подать в суд иск о защите чести и достоинства, после чего информацию на время разбирательства должны заблокировать до решения суда.

Сейчас посты по данным искам удаляют только в случае победы в суде.

В Совет блогеров, в частности, входят певцы Стас Пьеха, Митя Фомин, Александр Маршал и др.

Накануне рэпер Леша Свик признался, что помог закрыть крупный долг женщине, которая работала в одном из продуктовых магазинов, расположенных в его доме.

Ранее депутат Виталий Милонов грубо выругался в адрес сиквела «Джокера».

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