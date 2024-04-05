Мать Тимати рассказала о плюсах новой избранницы рэпера

Мать рэпера и предпринимателя Тимати Симона Юнусова о плюсах новой избранницы сына Валентины Ивановой. О девушке она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются», — заявила женщина.

Когда Симоне задали вопрос о том, хотела бы она видеть Валентину женой Тимура, она использовала аккуратную формулировку. По словам матери, она мечтает видеть сына счастливым.

Кроме того, недавно она публично поддержала бывшую возлюбленную рэпера, модель и блогершу Алену Шишкову. У матери спросили, смотрела ли она разговор модели с журналисткой Надеждой Стрелец.

«Конечно, смотрела. Лишний раз убедилась в том, что ходить на интервью не стоит», — заявила Симона.

Она также осудила Надежду Стрелец за «бестактные вопросы» Алене Шишковой и дочери Тимати Алисе, которая также общалась с журналисткой.

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