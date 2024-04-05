Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать Тимати рассказала о плюсах новой избранницы рэпера

Мать рэпера Тимати Симона о его девушке: открытая и искренняя

close
100%
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать рэпера и предпринимателя Тимати Симона Юнусова о плюсах новой избранницы сына Валентины Ивановой. О девушке она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются», — заявила женщина.

Когда Симоне задали вопрос о том, хотела бы она видеть Валентину женой Тимура, она использовала аккуратную формулировку. По словам матери, она мечтает видеть сына счастливым.

Кроме того, недавно она публично поддержала бывшую возлюбленную рэпера, модель и блогершу Алену Шишкову. У матери спросили, смотрела ли она разговор модели с журналисткой Надеждой Стрелец.

«Конечно, смотрела. Лишний раз убедилась в том, что ходить на интервью не стоит», — заявила Симона.

Она также осудила Надежду Стрелец за «бестактные вопросы» Алене Шишковой и дочери Тимати Алисе, которая также общалась с журналисткой.

Ранее Стас Намин рассказал, планирует ли приехать к Пугачевой на юбилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами