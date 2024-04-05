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В песне-пародии 1991 года на хиты «Ласкового мая» нашли пропаганду наркотиков

В песнях «Шприц» и «Нам хана» Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков

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Алексей Вишня/VK

В песнях продюсера и композитора Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков. Об этом сообщает «Фонтанка».

Его композиция «Шприц», записанная в 1991 году и вышедшая на пластинке «Танцы на битом стекле», недавно стала трендом в соцсетях. В песне герой рассказывает об обращении со шприцом, использует слова «приход» и «улет» и упоминает названия наркотических веществ. В сети композицию часто называют пародией на хиты группы «Ласковый май» из-за характерного звучания и вокала.

Кроме того, пропаганду наркотиков усмотрели в песне «Нам хана», выпущенной уже в середине девяностых. По словам самого Вишни песни были написаны 30-40 лет назад без намерения пропагандировать наркотики, а в композиции «Нам хана» говорится об ответственности за противоправные действия. Свою вину автор не признает.

Помимо сольного творчества Алексей Вишня работал как музыкальный продюсер с рок-группами «Кино», «Аквариум» и «Ноль».

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