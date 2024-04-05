Ольга Кузина вспомнила, как ее «троллил» Марк Захаров

Актриса Ольга Кузина в разговоре с Womanhit.ru вспомнила, как режиссер Марк Захаров «троллил» ее во время обучения в вузе.

«Несмотря на то, что Марк Анатольевич пригласил меня в «Ленком» на первом курсе, в ГИТИСе на показах очень строго меня оценивал. Я бы даже сказала, троллил меня весь год. Думаю, что это было сделано в педагогических целях, чтобы от успеха у меня не закружилась голова», — рассказала Кузина.

По словам артистки, Захаров отметил ее еще на этапе поступления в ГИТИС и очень эмоционально реагировал на ее вступительные номера. На басне режиссер громко смеялся и даже пустил слезу от смеха на песне «Сердца томная забота». Кузина рассказала, что во время гастролей спектакля «Фигаро» в Санкт-Петербурге Захаров подошел к ней и похвалил за то, что актрисе удалось побороть своих «демонов».

«И поцеловал мне руку, до сих пор с трепетом это вспоминаю», — резюмировала Кузина.

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