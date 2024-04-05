Друг Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего после операции

Художник Константин Мирошник сообщил в беседе с kp.ru, что телеведущий Николай Дроздов хорошо себя чувствует после операции.

Мирошник рассказал, что Дроздову прооперировали колено. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за старой травмы. На данный момент телеведущий уже восстановился, но ему делают уколы.

«Все хорошо. Посмотрите, как на видео он бежит по лестнице», — отметил художник.

6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды якобы выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. По их данным, в последнее время здоровье 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось и осложняется гипертонической болезнью сердца. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога диагностирован рак.

В тот же день сам Николай Дроздов возмутился сообщениями о том, что у него обнаружили рак и назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию. Он опроверг, что находится в тяжелом состоянии в больнице.

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