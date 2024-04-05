«Ундервуд» и Константин Хабенский презентовали альбом с каверами на песни Окуджавы

Группа «Ундервуд» и актер Константин Хабенский записали альбом «Проект О» с каверами на песню советского барда Булата Окуджавы. Об этом пишет портал «Наше».

«Эта идея долго сопровождала меня, и, поделившись ею с ребятами из «Ундервуда», мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас мы хотим проверить, насколько мы правы или нет», — заявил Хабенский.

Пластинка состоит из 13 переосмысленных песен Окуджавы, при этом Хабенский числится исполнителем как минимум трех из треков. Солист «Ундервуда» Максим Кучеренко назвал песни Окуджавы советскими псалмами и добавил, что их альбом с каверами — лишь музыкальный эксперимент. В свою очередь другой участник «Ундервуда» Владимир Ткаченко признался, что периодически читает воспоминания современников об Окуджаве и изучает его жизнь.

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