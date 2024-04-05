Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ундервуд» и Константин Хабенский презентовали альбом с каверами на песни Окуджавы

Группа «Ундервуд» и Хабенский создали альбом с каверами на песни Окуджавы

close
100%
Александр Полегенько/РИА «Новости»

Группа «Ундервуд» и актер Константин Хабенский записали альбом «Проект О» с каверами на песню советского барда Булата Окуджавы. Об этом пишет портал «Наше».

«Эта идея долго сопровождала меня, и, поделившись ею с ребятами из «Ундервуда», мы начали фантазировать о том, как создать новое звучание с прекрасными смыслами, которые были, есть и будут в текстах Булата Шалвовича. Мы решили рискнуть и записать свои интерпретации. Сейчас мы хотим проверить, насколько мы правы или нет», — заявил Хабенский.

Пластинка состоит из 13 переосмысленных песен Окуджавы, при этом Хабенский числится исполнителем как минимум трех из треков. Солист «Ундервуда» Максим Кучеренко назвал песни Окуджавы советскими псалмами и добавил, что их альбом с каверами — лишь музыкальный эксперимент. В свою очередь другой участник «Ундервуда» Владимир Ткаченко признался, что периодически читает воспоминания современников об Окуджаве и изучает его жизнь.

Ранее Богомолов рассказал о травле уехавших из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами