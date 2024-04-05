В Узбекистане отменили фестиваль документального кино после показа фильма о волонтерах ВСУ

Министерство культуры Узбекистана отменило показы в рамках Международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест/Азия». Об этом сообщил президент фестиваля и режиссер Виталий Манский (признан в РФ иностранным агентом) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Манского, фестиваль отменили после того, как в Ташкенте сорвали показ картины о волонтерах-парамедиках ВСУ «Восточный фронт». Были запрещены и все последующие сеансы фестивальной программы.

«Это первый инцидент за четыре года существования независимой площадки 139 Documentary Center. Здравствуй, «Русский мир»!» — заявил режиссер.

Кинофестиваль «Артдокфест/Азия» должен был пройти в Ташкенте со второго по восьмое апреля. В программе были представлены главные документальные картины последних лет, участвовавшие в IDFF Artdocfest/Riga. На мероприятие приехали такие режиссеры, как Виталий Акимов, Виталий Манский, Марианна Каат, Эльер Немат и Ильгиз-Шернияз Турсунбек уулу.

В апреле 2022 года Виталий Манский решил больше не проводить «Артдокфест» в России.

Последнее открытие «Артдокфеста» в кинотеатре «Октябрь» в Москве 31 марта 2022 года было сорвано. За 15 минут до начала менеджеры площадки вывели посетителей из кинотеатра по техническим причинам. После этого неизвестные облили Манского красной краской. Режиссер заявил, что знает устроителей нападения, и назвал их маргиналами.

Ранее стало известно, что скандальный фильм «Брат 3» представят в Каннах.