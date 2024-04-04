Кинотеатры могут отказаться от показа зарубежных лент в майские праздники

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) порекомендовала кинотеатрам полностью отказаться от показа зарубежных лент путем «предсеансового обслуживания» в пользу отечественных картин. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Присоединиться к акции поддержки легального проката, отмечает издание, уже согласилась компания «Атмосфера кино». Ее планируют провести с 18 апреля по 12 мая. Подчеркивается, что кинотеатры получили письмо, в котором сообщается, что ключи на проекты дистрибьютора за этот период будут выдаваться кинотеатрам, отказавшимся от пиратского контента.

С 18 апреля по 12 мая в России планируется выход таких картин, как «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева, драма «Чайка» с Елизаветой Боярской в главной роли, фантастическая военная драма «Блиндаж», комедия братьев Андреасянов «Неприличные гости» и др.

Недавно сообщалось, что министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение на 25 апреля боевику «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. В кинокомпании «Волга» заявили в беседе с ТАСС, что в Минкульте отказали фильму в прокате «на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи».

Ранее сообщалось, что в Аргентине сняли детектив «Эль Русо» о русских староверах и эмигрантах.