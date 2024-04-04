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Максим Аверин объяснил, почему никогда не думал об эмиграции из России

Актер Максим Аверин заверил, что не сможет думать и чувствовать на другом языке

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Павел Кашаев/Global Look Press

Актер Максим Аверин рассказал kp.ru, что не представляет себе жизни в другой стране, так как не может мыслить и чувствовать на иностранном языке.

«Терпеть не могу этот пафос, но, тем не менее, я — русский артист. Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», — отметил Аверин.

Артист отправился в Кисловодск, чтобы сыграть одну из своих коронных ролей в новом сезоне «Склифосовского». По словам актера, многие друзья-медики помогают ему справиться со своей ролью и объясняют непонятные Аверину моменты. Актер назвал врачей великими людьми и напомнил, что их призвание — помогать всем людям, независимо от их ранга, статуса и прочих характеристик.

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