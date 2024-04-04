Собчак оценила голые фотографии Моргенштерна*

Журналистка Ксени Собчак оставила комментарий под постом рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), к которому музыкант приложил снимки со своей обнаженной фотосессии.

«Красиво», — немногословно заявила телеведущая.

Подписчики рэпера удивились, что Собчак оставила запись под фотографиями 26-летнего рэпера: некоторые посчитали комментарий журналистки «скромным», а другие — просто не согласились с ее мнением.

Накануне сообщалось, что Моргенштерн устроил фотосессию без одежды в спальне. За несколько часов пост собрал более 135 тысяч лайков и 2700 комментариев. Снимок он опубликовал сразу после новостей о новом романе его бывшей жены Дилары Зинатуллиной.

2 апреля Дилара Зинатуллина подтвердила свои отношения со стримером Бустером. Бывшая супруга Моргенштерна призналась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину».

В апреле 2022 года Дилара Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

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