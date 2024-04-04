Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собчак оценила голые фотографии Моргенштерна*

Журналистка Собчак сочла красивой обнаженную фотосессию Моргенштерна

close
100%
morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксени Собчак оставила комментарий под постом рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), к которому музыкант приложил снимки со своей обнаженной фотосессии.

«Красиво», — немногословно заявила телеведущая.

Подписчики рэпера удивились, что Собчак оставила запись под фотографиями 26-летнего рэпера: некоторые посчитали комментарий журналистки «скромным», а другие — просто не согласились с ее мнением.

Накануне сообщалось, что Моргенштерн устроил фотосессию без одежды в спальне. За несколько часов пост собрал более 135 тысяч лайков и 2700 комментариев. Снимок он опубликовал сразу после новостей о новом романе его бывшей жены Дилары Зинатуллиной.

2 апреля Дилара Зинатуллина подтвердила свои отношения со стримером Бустером. Бывшая супруга Моргенштерна призналась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину».

В апреле 2022 года Дилара Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

Ранее Григорий Лепс рассказал, какие качества привлекают его в женщинах.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами