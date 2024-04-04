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Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко

Актер Гоша Куценко задолжал судебным приставам почти 700 тыс. рублей

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Ксения Угольникова

Актер Гоша Куценко оказался должен 693 тыс. 207 рублей 37 копеек. Об этом сказано в базе Федеральной службы судебных приставов.

Оплату долга по исполнительному листу от 2 марта 2015 года ждет от Куценко Черемушкинский районный суд. Годом ранее, в 2014-м, актер попал в автомобильную аварию на Садовом кольце в центре Москвы. Тогда роскошный синий кабриолет Morgan Aero 8, за рулем которого сидел актер, столкнулся с Infinity. Участник ДТП подавал в суд на артиста с требованием выплатить денежную компенсацию.

При этом об имеющемся у Куценко долге ходили слухи давно: еще в 2019 году пиар-директор звезды Мила Соловьева заявляла, что у актера нет никаких долгов. Она называла информацию ошибочной и делилась, что на артиста действительно подавали в суд из-за аварии. Однако, уверяла Соловьева, суд признал его невиновным.

«Водитель, который был виновен в аварии, подавал на Гошу в суд, но все решения суда у нас есть, и он виноват, и у Гоши нет никаких перед ним долгов», — подчеркивала она.

Ранее сообщалось, что ФНС проверит лейбл Rhymes Music на дробление бизнеса по схеме Блиновской.

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