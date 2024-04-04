Григорий Лепс рассказал, какие качества привлекают его в женщинах

Певец Григорий Лепс в разговоре с «Пятым каналом» признался, что в мужчинах и женщинах его привлекают одни и те же качества.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», — подчеркнул Лепс.

При этом артист признался, что раньше у него был собирательный образ идеальной женщины, сейчас же такого не имеется. Лепс не стал говорить про девушку своей мечты, однако признался, что оценивает представительниц слабого пола по внешности, хоть и не считает красоту главным критерием. Музыкант выразил мнение, что девушкам от мужчин всегда нужны деньги, однако артист не видит в этом ничего осудительного.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс. С бывшей женой Анной Лепс сохранил дружеские отношения.

В марте 2024 года Григорий Лепс расстался с возлюбленной, которая, как он утверждал ранее, была моложе его на 40 лет. По словам певца, теперь он остался в одиночестве и ему некому покупать дорогие подарки.

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