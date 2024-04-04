«Только мой метод»: Понаровская раскрыла способ следить за фигурой

Певица Ирина Понаровская на шоу «Света вокруг света» заявила, что возвращается к своему привычному весу при помощи голодания.

«Был период, когда меня 10 лет не было на сцене — тогда я позволяла себе есть все. У меня есть лечебный метод — он не имеет отношения к фигуре, но как дополнительный бонус дает мне каждый раз возврат в нужные параметры. Это голодание. Я голодаю очень круто», — подчеркнула Понаровская.

По словам артистки, в ее доме никогда нет колбасы или сосисок. При этом Понаровская отметила, что ни в коем случае не агитирует людей голодать. Артистка напомнила, что для многих людей такой метод избавления от лишних килограммов может быть вредным или неэффективным. Исполнительница также добавила, что не обращает слишком много внимания на свой вес, поэтому редко встает на весы.

«У меня в доме не бывает колбасы, сосисок. Если я говорю о голодании, то это не значит, что я агитирую. Но это только мой метод, это панацея для меня. Для очень многих это неприемлемо», — резюмировала Понаровская.

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