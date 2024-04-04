Авторы фильма ужасов о Бэмби показали тизер со злым оленем

Студия Umbrella Entertainment опубликовала первый тизер фильма ужасов «Бэмби: Расплата». Ролик появился на YouTube.

В тизере два охотника практикуются в стрельбе и обсуждают охоту на оленей. Один признается, что однажды подстрелил животное — тизер намекает, что это могла быть мать Бэмби.

В финале ролика злой олень атакует машину и переворачивает ее, издавая утробный рык.

По сюжету слэшера Зана (Роксанна Макки) и ее сын Бенджи (Том Малхерон) должны спастись от обезумевшего оленя. Фильм является вольной адаптацией книги Феликса Зальтена «Бэмби. Биография из леса», по которой студия Walt Disney Productions в 1942 году выпустила мультфильм.

Накануне вторая часть хоррор-фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» получила подавляющее большинство положительных рецензий от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Фильм «Винни Пух: Кровь и мед» вышел 15 февраля 2023 года. Известно, что лента превысила свой бюджет в 15 раз на первой неделе проката и собрала внушительную кассу. После этого шоураннер проекта Скотт Джеффри решил переснять и «Бэмби».

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