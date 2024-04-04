Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ромео и Джульетта» вернется в Большой театр с музыкой Прокофьева

Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева поставят в Большом театре

close
100%
Александр Макаров/РИА Новости

На сцену Большого театра вернется балет «Ромео и Джульетта» с музыкой Сергея Прокофьева. Об этом РИА Новости рассказал балетмейстер Михаил Лавровский.

«Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное», — заявил Лавровский.

Культовый балет по мотивам Шекспира сохранялся в репертуаре Большого на протяжении 50 лет. Хореографией занимался отец Лавровского Леонид, а оформлением — Петр Вильямс. Хореограф рассказал, что в определенный момент в Лондоне провозгласили «Ромео и Джульетту» Большого балетом номер один в мире. Прима-балериной тогда была Галина Уланова, в роли Ромео выступал сам Михаил Лавровский.

«Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире», — резюмировал хореограф.

Ранее Константин Хабенский охарактеризовал зрителей МХТ имени Чехова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами