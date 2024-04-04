«Ромео и Джульетта» вернется в Большой театр с музыкой Прокофьева

На сцену Большого театра вернется балет «Ромео и Джульетта» с музыкой Сергея Прокофьева. Об этом РИА Новости рассказал балетмейстер Михаил Лавровский.

«Переделывать надо всегда, говорил мне отец. Он изменял свой балет до войны и после войны, в Мариинском театре и в Большом. Самым лучшим вариантом считал спектакль в Москве в Большом театре. Чуть-чуть изменить, где-то сократить — это надо делать, но при этом важно сохранить главное», — заявил Лавровский.

Культовый балет по мотивам Шекспира сохранялся в репертуаре Большого на протяжении 50 лет. Хореографией занимался отец Лавровского Леонид, а оформлением — Петр Вильямс. Хореограф рассказал, что в определенный момент в Лондоне провозгласили «Ромео и Джульетту» Большого балетом номер один в мире. Прима-балериной тогда была Галина Уланова, в роли Ромео выступал сам Михаил Лавровский.

«Такой эмоциональной нагрузки, такого душевного порыва, такого искреннего исполнения, какое есть в русском театре, нет нигде в мире», — резюмировал хореограф.

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