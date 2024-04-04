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Шведы купили права на ушедших на пенсию Kiss и отправят на гастроли их аватары

Компания Pophouse выкупила музыкальный каталог и бренд группы Kiss

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AP

Шведская компания Pophouse выкупила права на музыкальный каталог, бренд и IP-адреса сайтов «ушедшей на пенсию» американской рок-группы Kiss. Об этом говорится на сайте компании.

Шведы хотят снять фильм об артистах, проводить мероприятия для фанатов и к 2027 году создать цифровые аватары участников группы для гастролей — подобным образом Pophouse поступили с правами на изображения музыкантов ABBA.

«Обладая проверенным опытом успешных проектов, таких как ABBA Voyage, Pophouse продолжает переосмысливать развлечения, расширяя границы, внедряя технологии и создавая незабываемые впечатления для фанатов по всему миру», — говорится в пресс-релизе компании.

Вокалист группы Пол Стэнли подтвердил сделку, сумма которой не разглашается.

Также компания приобрела права на каталоги американской певицы Синди Лопер и шведского диджея Avicii (1989-2018).

В декабре 2023 года рок-группа Kiss завершила свой последний концерт в 50-летней карьере коллектива выступлением трехмерных аватаров.

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