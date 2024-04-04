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Сестра Жанны Фриске сделает пластическую операцию

Блогерша Наталья Фриске сообщила, что сделает подтяжку груди

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friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделает несколько пластических операций.

Фриске уверила, что не стоит переживать за ее здоровье. Блогерша решилась на подтяжку груди, о которой давно мечтала. Звезда сделает пластику в качестве подарка на день рождения.

Фриске также назначена абдоминопластика с ушиванием диастаза живота. Блогерша призналась, что начала немного переживать из-за этой процедуры.

По словам Фриске, у нее уйдет около десяти дней на восстановление после операции. Все это время дочь блогерши Луна будет находиться у ее родителей.

«Меня еще больше волнует, что это время Луняха моя будет без меня. Мне кажется, я сойду с ума, я буду очень сильно скучать. Она будет у родителей. Но ребенок же не понимает, что нельзя как-то ударить или прыгать на маме. А она это делать очень любит. Поэтому решила перестраховаться и оставить ее у родителей», — рассказала блогерша.

8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Девушка смогла забеременеть с помощью ЭКО. Она заплатила почти 800 тысяч рублей за процедуру. Блогерша не поддерживает связь с отцом малышки.

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