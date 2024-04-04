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Константин Хабенский охарактеризовал зрителей МХТ имени Чехова

Худрук МХТ имени Чехова Хабенский назвал зрителей театра любопытными

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил «Пятому каналу», что считает зрителей театра любопытными людьми.

«Некоторые из оставшихся театральных критиков услышали меня и приходят на спектакли по два раза. Один раз на премьеру, а второй раз спустя год. Потому что смотреть и понимать тенденцию того, что происходит со спектаклем, с точки зрения профессиональной критики, я уверен, нужно именно так», — отметил Хабенский.

Хабенский отметил, что благодаря такому подходу зрителей и критиков театру нередко прощают несовершенства постановки, которые обычно свойственный премьерным показам. Он пояснил, что иногда спустя год постановка раскрывается с иной стороны и играет другими красками.

Худрук МХТ имени Чехова выразил мнение, что в театре зритель всегда прав, а значит вина на неудачном диалоге с аудиторией лежит на режиссере и других участниках рабочего процесса. По мнению Хабенского, именно авторам пьесы и актерам нужно пытаться наладить контакт со зрителем, чтобы им хотелось «подхватить дыхание» артистов.

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