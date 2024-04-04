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В Аргентине сняли детектив «Эль Русо» о русских староверах и эмигрантах

Режиссер Мокрицкий снял детектив «Эль Русо» в Аргентине

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Кинокомпания «Новые люди»

Режиссер «Битвы за Севастополь» Сергей Мокрицкий завершил съемки детективной драмы «Эль Русо»​​​​​​​ в Аргентине. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинокомпании «Новые люди».

Съемки проходили в городе Тигре, пригороде Буэнос-Айреса. Сериал рассказывает о жизни русских староверов в эмиграции и других эмигрантов из России. По сюжету староверка, живущая по правилам общины, встречает эмигрировавшего из России полицейского, беспощадного к преступникам. Любовь девушки, живущей в изоляции, и силовика из мегаполиса оказывается в опасности и из-за близких, и из-за жаждущих мести криминальных авторитетов.

Главную роль в сериале исполнила Светлана Иванова, также в проекте снялись Семен Серзин, Борис Каморзин, Максим Севриновский и другие артисты, в том числе из Аргентины. Оператором-постановщиком сериала стал Юрий Никогосов, художником-постановщиком — Любовь Иванова. Сценарий написали Ольга Собенина, Елена Дидевич, Сергей Мокрицкий.

Детективно-драматический сериал «Эль Русо» создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и онлайн-кинотеатра Premier.

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