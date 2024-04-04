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Солистка группы «Слот» решила уйти из коллектива: «Машу им лапкой и желаю удачи»

Певица Нуки ушла из группы «Слот» после 18 лет работы с коллективом

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певица Нуки в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что больше не является частью рок-группы «Слот».

«Все когда-нибудь заканчивается и сегодня закончился мой путь в группе «Слот». Это было приключение длиной в 18 лет, в котором было много всего интересного. Говорю спасибо всему этому. Этому опыту, времени, парням, с которыми мы творили и через многое прошли вместе. Машу им лапкой и желаю удачи», — написала Нуки.

При этом артистка призналась, что делала все возможное ради того, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть слушатели, но «все меняется». В аккаунтах «Слот» в соцсетях также появилась «новость катастрофического характера» об уходе Нуки из проекта. Артисты назвали появление солистки в 2006 году большой удачей. Музыканты также отметили, что будут советоваться с фанатами насчет продолжения деятельности коллектива, так как артисты ошарашены новостью об уходе солистки.

Ранее Анита Цой призналась, что чуть не рассталась с мужем на гастролях.

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