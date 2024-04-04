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Стас Ярушин раскрыл подробности о съемках в сериале «Универ. 13 лет спустя» вместе с Хилькевич

Актер Стас Ярушин признался, что в его роли в новом «Универе» будет больше драмы

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Телеканал ТНТ/YouTube

Актер и певец Стас Ярушин на шоу «Утро.ТНТ» рассказал о своей роли в продолжении сериала «Универ».

«Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия – больше драмы, меньше комедии. Классно, что авторам удалось совместить ситком с полнометражным фильмом», — отметил Ярушин.

Артист также рассказал, что обычно встает очень рано, поэтому большинство своих дел успевает закончить к полудню. После этого, по словам артиста, у него начинается рабочий процесс.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования.

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