Скандальный фильм «Брат 3» представят в Каннах

Скандальный фильм Валерия Переверзева «Брат 3» представят на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля, рассказала продюсер Юлия Переверзева. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, рассказала она, планируется представить в Каннах еще два проекта Переверзева.

«Фильм «Брат 3» будет представлен в рамках деловой программы международного Каннского кинофестиваля, как и другие два проекта», — написала она.

Иностранному зрителю картина будет показана под названием «The brattt».

«Что касается «Брата 3» — ему уготовлен повторный прокат в Российской Федерации, международная дистрибьюция и красивая фестивальная жизнь. Как бы кто ни относился к фильму «Брат 3», однако в ближайшие 50-100 лет ничего снятого такого уровня о Тамбове не будет, к сожалению», — написал, в свою очередь, режиссер Переверзев.

«Брат 3» — дебютная полнометражная картина кинематографиста. Картина не связана с дилогией «Брат» Алексея Балабанова. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы, главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. Производство фильма было окружено скандалами — его продвигал эпатажный шоумен Стас Барецкий, кроме того, фильму не сразу выдали прокатное удостоверение.

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