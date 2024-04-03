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Депутат Бутина рассказала о работе с Эрнстом над шоу «Куклы наследников Тутти»

Депутат Бутина заявила, что название «Куклы наследников Тутти» придумал Эрнст

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Нина Зотина/РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам, ведущая политического ток-шоу «Куклы наследников Тутти» на Первом канале Мария Бутина рассказала о работе с генеральным директором телеканала Константином Эрнстом. Об этом политик заявила в интервью Вячеславу Манучарову.

Она уточнила, что политическое ток-шоу изначально должны были вести двое артистов — мужчина и женщина. Однако в итоге Эрнст принял решение оставить на должности ведущей только Бутину. При этом депутат подчеркнула, что такое происходит на российском телевидении крайне редко.

«У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», — заявила Бутина.

Депутат также отметила, что несмотря на большую включенность в работу телепередачи, название для шоу придумала не она, а именно гендиректор Первого канала.

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