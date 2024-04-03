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Лена Катина рассказала об особенностях зачатия ребенка на фоне онкологии мужа

Певица Лена Катина заявила, что они решились завести ребенка после химиотерапии

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lenakatina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Лена Катина на шоу «Просто такая генетика» рассказала, как планировала ребенка с онкобольным мужем Дмитрием Спиридоновым.

«Единственное — нужно было выдержать временной интервал между лечением и зачатием, что мы и сделали. Муж предприниматель, а с недавних пор настолько вошел в роль отца, что начал вести свой блог, называется «Я батя». У нас были разногласия, кстати, на этой почве, потому что я была против показывать маленького ребенка в СМИ», — вспомнила Катина.

Она добавила, что ее восьмилетний сын Александр от словенского музыканта Сашо Кузмановича нормально общается с отцом и даже периодически ездит к нему за границу. По словам Катиной, она очень рада, что у нее сохранились хорошие отношения с бывшим супругом, так как от этого в первую очередь зависит счастье ее ребенка.

Артистка Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности звезды, позже певица призналась, что они ждут рождения сына, для которого уже придумали имя.

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