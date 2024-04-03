«Гениальный мальчик»: Куклачев похвалил посвященную жертвам теракта песню Shaman

Клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев в разговоре с NEWS.ru оценил новую песню Shaman «Реквием», которую тот посвятил жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

«Этот мальчик недавно «Реквием» написал. Это гениальный мальчик. Его надо боготворить, что в нашей стране появилась личность уникальная, которая действительно безо всякой злобы, без какой-то желчи. <...> Шедевр мирового класса», — заявил Куклачев.

По мнению артиста цирка, «Реквием» можно спеть в любой точке мира, где происходят террористические атаки. Куклачев подчеркнул, что в этом, по его словам, и заключается гениальность произведения.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

После теракта певец Shaman выразил готовность помочь пострадавшим в результате теракта, оплатив им лечение и реабилитацию. Он также выпустил песню «Реквием» в память о пострадавших при террористической атаке.

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