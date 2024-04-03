Художник из Кот-д'Ивуара представил свою экспозицию в Москве

Художник из Кот-д'Ивуара Брис Эссо представил свою первую ретроспективу в московской галерее «Триумф» на Ильинке. В экспозицию проекта «W. E. — World's End» вошли скульптура и живопись, созданные за последние шесть лет.

В большом интервью проекту «Сноб» художник рассказал, как объединяет идею единства и взаимосвязи человека через свое творчество, с какими материалами экспериментирует и почему считает себя слугой искусства, а не творцом.

«Знаете, мне хочется этого шутливого разговора со зрителями. Я хочу, чтобы они ушли с ощущением красоты внутри. И еще хочу, чтобы у них возникло несколько вопросов о человечестве, об образе жизни людей, даже об их собственном потенциале, о тех вещах, на размышления о которых мы обычно не тратим много времени», — отметил Эссо.

До этого «Газета.Ru» рассказала о музеях, которые не являются столь известными, но тем не менее будут интересны для любознательных людей.

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