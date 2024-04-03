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Сергей Соседов объяснил, почему Пугачева была популярна в СССР

Критик Соседов заявил, что Пугачева редко появлялась в эфире в советское время

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с Teleprogramma объяснил популярность Аллы Пугачевой в СССР.

«Артист не должен приедаться. Он должен себя дозировать и периодически уходить в тень, чтобы не надоесть публике, что, кстати, умела великолепно делать Алла Пугачева в свое время. Она же очень мало выступала, ее появления ждали. Вы думаете, что Пугачева была везде и без конца?» — вспомнил Соседов.

По словам критика, Пугачева стабильно появлялась только на новогодних телешоу, на праздниках в честь 1 мая и 8 марта Примадонна показывалась редко. При этом песни певицы по радио звучали, но достаточно дозированно, отметил Соседов. Критик выразил мнение, что в советское время «с перебором» был только Иосиф Кобзон.

29 марта Пугачева выпустила композицию «Береги» в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Ходили слухи, что исполнительница планировала выложить песню к своему 75-летию, однако трек появился в сети 29 марта. До этого продюсер Сергей Лавров предполагал, что Пугачева записала коммерческий дуэт.

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