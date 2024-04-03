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Ольга Бузова высказалась о скандальной выходке Кологривого в баре Новосибирска

Певица Бузова посоветовала не обращать внимание на толкнувшего девушку Кологривого

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Бузова в разговоре с порталом «Страсти.Ру» призвала не обращать внимание на актера Никиту Кологривого после скандальной выходки в баре.

«Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка», — высказалась Бузова.

После этого артистка призналась, что в нашумевшем сериале «Слово пацана» ей больше всего понравился актер Слава Копейкин, который сыграл Турбо.

21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

25 марта стало известно, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера. При этом режиссер Александр Баранов заявлял, что Кологривый остался претендентом на главную роль.

Ранее Намин заявил, что Пугачева имеет право послать кого-то в область паха.

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