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Стас Намин о скандалах Пугачевой: «Имеет право»

Музыкант Намин заявил, что Пугачева имеет право послать кого-то в область паха

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант Стас Намин признался в беседе с mk.ru, что не следит за скандалами певицы Аллы Пугачевой.

Намин не стал осуждать Пугачеву за скандалы. Артист считает, что коллега имеет полное право послать кого-либо «в область паха медленной походкой». Он также добавил, что певица великолепно себя чувствует и счастлива. Музыкант назвал Примадонну очень достойным и честным человеком.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В марте 2024 года Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Певица пошутила, что встала бы на колени, но не может в силу возраста.

Ранее Пригожин вспомнил, как Пугачева «сливала» Валерию с телешоу.

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