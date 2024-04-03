Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на трудности в отношениях из-за шоу

Телеведущая Алина Астровская призналась в интервью со Светланой Бондарчук, что работа в шоу «Орел и решка» негативно сказывалась на отношениях с Антоном Лаврентьевым.

Астровская объяснила, что у пары кардинально поменялся темп жизни после того, как она начала сниматься в «Орле и решке». Телеведущая была более активной, чем свой партнер. А когда приезжала домой, старалась успеть как заняться своими делами, так и уделить внимание возлюбленному. Однако времени побыть вместе было очень мало.

«Допустим, вечер созвона: «Как дела?» «Я летала на вертолете, потом трогала ламу, потом пробовала желудок козы. У меня столько событий произошло за сегодняшний день». «А ты что?». «А я поел», — рассказала телеведущая.

Лаврентьев признался, что испытывал дискомфорт. По словам артистов, их отношения стали напряженными из-за частой разлуки. Поняв, что в их романе назревает конфликт, они обратились к психологу.

«Мы справились, мы тут же поняли, что нам нужна какая-то помощь, мы взяли ментора, психолога», — поделилась Астровская.

Ранее Бузова подшутила над алкоголизмом Волочковой.