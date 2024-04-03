Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на трудности в отношениях из-за шоу

Телеведущая Астровская заявила, что работа в «Орле и решке» негативно влияла на ее роман

close
100%
antonlavrentiev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Алина Астровская призналась в интервью со Светланой Бондарчук, что работа в шоу «Орел и решка» негативно сказывалась на отношениях с Антоном Лаврентьевым.

Астровская объяснила, что у пары кардинально поменялся темп жизни после того, как она начала сниматься в «Орле и решке». Телеведущая была более активной, чем свой партнер. А когда приезжала домой, старалась успеть как заняться своими делами, так и уделить внимание возлюбленному. Однако времени побыть вместе было очень мало.

«Допустим, вечер созвона: «Как дела?» «Я летала на вертолете, потом трогала ламу, потом пробовала желудок козы. У меня столько событий произошло за сегодняшний день». «А ты что?». «А я поел», — рассказала телеведущая.

Лаврентьев признался, что испытывал дискомфорт. По словам артистов, их отношения стали напряженными из-за частой разлуки. Поняв, что в их романе назревает конфликт, они обратились к психологу.

«Мы справились, мы тут же поняли, что нам нужна какая-то помощь, мы взяли ментора, психолога», — поделилась Астровская.

Ранее Бузова подшутила над алкоголизмом Волочковой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами