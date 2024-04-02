Участие Rasmus в «Евровидении» назвали позором

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал участие финской рок-группы The Rasmus в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году позором. Его цитирует News.ru.

По мнению Бабичева, популярный коллектив пошел на это «не от хорошей жизни» — команда таким образом хотела напомнить о себе и прорекламировать новый альбом.

«The Rasmus — группа из той серии, когда ты сразу выдаешь хит In the Shadows, все потом напевают, запоминают раз и навсегда. Правда, у них были хорошие работы, но фрагментарно», — размышляет он.

Однако, обратил внимание эксперт, не все 30 лет существования финская группа была успешной.

«Участие в конкурсе с попсовыми фриками — позор для такой группы, как The Rasmus», — заявил он.

На «Евровидении-2022» The Rasmus заняли 21-е место из 25 возможных.

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