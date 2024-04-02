Звезда «Шерлока» заменит Майкла Дугласа в ремейке «Войны супругов Роуз»

Британские актеры Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют в ремейке фильма 1989 года «Война супругов Роуз». Об этом сообщает The Guardian.

Звезда «Шерлока» Камбербэтч заменит на экране Майкла Дугласа, а Колман — Кэтлин Тернер.

Режиссером новой картины станет постановщик «Остина Пауэрса» Джей Роач, сценарий напишет Тони Макнамара, работавший над фильмами Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» (здесь одну из главных ролей также играла Колман) и «Бедные-несчастные».

По сюжету после 17 лет совместной жизни Оливер и Барбара Роуз, вырастившие детей, решают развестись. Воинственно настроенная Барбара делит дом на две половины и начинает настоящее сражение с супругом.

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