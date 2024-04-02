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Садальский вступился за Пугачеву

Журналист Садальский предложил наказывать взяточников, а не Пугачеву

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Александр Натрускин/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, журналист Станислав Садальский вступился за певицу Аллу Пугачеву, которую общественник Виталий Бородин призвал признать иноагентом. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Садальского, он не понимает, почему именно Пугачевой уделяется такое большое внимание, тогда как другие уехавшие звезды критикуют Россию и не всегда становятся иноагентами. По мнению артиста, позиция Пугачевой сейчас продиктована ее отношениями с мужем — шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Он предложил наказывать не певицу, а взяточников.

«Когда трогают Пугачеву, у меня все время один совет — перекочуйте к чиновникам. Недавно только показывали одного, говорили, сколько он наворовал денег», — привел пример он.

Он призвал Бородина «глаголить о казнокрадах», а не «докапываться к 80-летним бабкам».

Садальский также отметил, что присвоение иноагентского статуса «за слова, которые кому-то не понравились» было бы его обесцениванием.

«Статус нужно присваивать за деяния, а не за убеждения. За получение «вражеских» денежек, за реализацию «вражеских» замыслов. То, что некто не в восторге от наших чиновников — не повод делать его иноагентом», — заключил он.

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