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Певец Дмитрий Колдун рассказал о ругани с детьми из-за гаджетов

Дмитрий Колдун заявил, что старается ограничивать детям доступ к гаджетам

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koldunmedia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Дмитрий Колдун признался в беседе с Prozvezd, что в его семье есть проблема с гаджетами.

Колдун рассказал, что старается ограничивать детей от частого использования смартфонов и компьютеров. Из-за этого в семье бывают конфликты.

«Чаще всего ругань у нас именно из-за них или игровой приставки», — поделился артист.

Колдун заявил, что бывает строгим отцом, но «только по делу». Он объяснил, что старается «не нервироваться» просто так.

Дмитрий Колдун женат на Виктории Хамицкой. Пара знакома со школьных времен, однако начала встречаться только в 2002 году. В 2012 году они поженились.

В декабре 2022 года Колдун объяснил, что ему не важна была свадьба и наличие обручального кольца, поэтому он не торопился с торжеством. Они решили узаконить отношения, когда захотели детей. В 2013 году у них родился первенец Ян. В 2016-м на свет появилась дочь Алиса.

В октябре 2023 года Колдун заверил, что астрологические прогнозы его матери Татьяны часто сбываются. Он объяснил, что в его жизни и произошло несколько событий, заставивших всерьез задуматься над предсказаниями родительницы.

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