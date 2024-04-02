«Корефанились даже»: Юрий Лоза рассказал об отношении к Макаревичу* после эмиграции

Певец Юрий Лоза в разговоре с aif.ru заявил, что не станет обниматься с эмигрировавшим из России Андреем Макаревичем (признан в РФ иностранным агентом) при встрече.

«У меня есть много фотографий из прошлого в обнимку с Макаревичем. Андрюха был у меня дома, корефанились даже. Много раз сидели за одним столом… Если сейчас мы с ним встретимся, наверное, поздороваемся. Обниматься, конечно, не буду», — отметил Лоза.

Он также прокомментировал критику рокера в адрес россиян после переезда в Израиль. Лоза считает, что многие эмигранты вынуждены озвучивать повестку тех стран, которые их приняли. В качестве примера музыкант предложил заявить о своей любви к России в странах Прибалтики. Лоза убежден, что местные жители на фоне текущей геополитической повестки будут не в восторге от столь патриотичной позиции.

«Так случилось, что сейчас граждане других стран в большинстве своем относятся к нам плохо. Люди, которые уехали туда и стали гражданами других стран, они изначально должны плохо о нас отзываться, потому что это общая тенденция в той стране», — пояснил музыкант.

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