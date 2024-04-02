«Настроение не совсем гулябельное»: продюсер Пригожин рассказал, как отметит 55-летие

Российский продюсер Иосиф Пригожин в день своего 55-летия рассказал «Газете.Ru», что планирует отметить свой праздник в кругу друзей и близких, так как считает неправильным проводить большой праздник из-за событий в России. По словам Пригожина, если бы не круглая дата, он бы пропустил свой праздник.

«Сейчас время непростое, много разных событий, это связано и с Белгородом, и с «Крокусом», и с другими процессами. В таком настроении проводить большой праздник было бы неправильно и неэтично. Просто скромный ужин в кругу друзей, близких и родных. У меня самого семья большая, она уже разрастается. Никто не верит, но у меня братьев двоюродных и сестер 60 человек. Плюс у меня сейчас дети женились, как Лера шутит, не на сиротах, у каждого по три-четыре человека в семье и родственники. Мы очень аккуратно, деликатно и закрыто, чтобы не создавать определенную некомфортную обстановку. Настроение не совсем гулябельное, отметить нужно, но не громко. Если бы не круглая дата, я, может, даже это и пропустил. С одной стороны, переживаю я за все очень сильно понимаете. В то же время собрать людей, где-то посидеть — это тоже ответственность. Потому что по-разному могут воспринять, и ты думаешь «не дай Бог, где-то че-то фотография появится». Тут тебя тыкнут хейтеры, начнут упрекать. Уже стали бояться сами себя сами, свои домашние события. Мы оказались вот в таком состоянии, что неправильно», — сказал он.

Продюсер также считает, что «Крокус Сити Холл» нужно восстановить — это «памятник Муслиму Магомаеву». По словам Пригожина, благодаря концертному залу имя Муслима Магомаева живет уже 14 лет.

«Как и все зрители, как и артисты, Агаларовы просто стали жертвами. Мы все стали жертвами террористического акта. Конечно, в первую очередь мы потеряли людей, во вторую мы уже лишились второго дома. Когда Агаларов сказал, что он готов восстанавливать, я готов ему памятник при жизни поставить, если он это сделает. Мы же не можем все превратить в кладбище. Конечно, мемориальная доска должна быть. Но если он найдет в себе силы и возможность восстановить, то мы должны быть ему признательны. Это же было памятник Муслиму Магомаеву. А что может увековечить артиста, как не его имя в концертном зале? Когда бизнесмены увековечивают имена таких легендарных личностей — это заслуживает особого уважения и внимания. Люди должны быть немножко добрее, мы должны быть консолидированы, а не порознь. В любой драке есть третья сила, которая заинтересована, чтобы одни с другими дрались. Именно грызня внутри — это то, чего добивается всегда любая третья сторона», — заключил он.

Ранее Иосиф Пригожин осудил западных звезд после теракта в «Крокусе».