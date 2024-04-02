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Стало известно, какой фильм покажут на закрытии Московского кинофестиваля

Боевик «Майор Гром: Игра» покажут на закрытии Московского кинофестиваля

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Кинопоиск

Блокбастер «Майор Гром: Игра» станет фильмом закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фильма.

ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля, «Майор Гром» станет завершающей лентой мероприятия. Также вышел финальный трейлер блокбастера, в котором главный герой Игорь Гром оказывается под прицелами камер.

Сюжет третьего фильма происходит спустя год после событий второго. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице. Игорь Гром оказался главной знаменитостью в городе, его жизнь стала практически идеальной. Однако идиллию полицейского прервал новый злодей, именующий себя Призраком.

В новой части франшизы о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в российский прокат 23 мая 2024 года.

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