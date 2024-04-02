«Это все наше прошлое»: Игорь Николаев об общении с Аллегровой

Певец и композитор Игорь Николаев в разговоре с The Voice раскрыл, поддерживает ли общение с исполнительницей Ириной Аллегровой.

«Не то чтобы мы сейчас часто общаемся. Когда видимся, я нахожу ее в хорошей форме, в тонусе. У нас действительно много песен, много историй в жизни. Но это все наше прошлое, наше воспоминание», — отметил Николаев.

Он уточнил, что практически не поддерживает связь с Аллегровой, поэтому не может точно сказать, планирует ли артистка возвращаться к концертной деятельности. По словам Николаева, об этом лучше спросить у нее самой, так как он не в курсе ее нынешних «ощущений жизни».

В октябре певица Люся Чеботина выпустила кавер на песню Аллегровой «Императрица». Критик Сергей Соседов заявил, что композиция звезды не имеет никакого отношения к первоисточнику. Соседов назвал «безобразием» кавер Чеботиной. Однако Игорь Николаев признался, что ему понравился кавер певицы Люси Чеботиной на композицию «Императрица». Николаев является автором текста и музыки к оригинальному произведению.

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