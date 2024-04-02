Избитая журналистка Федорова заявила о возобновлении дела против жены Полицеймако

13 марта прокуратура возобновила уголовное производство в отношении Ларисы Полицеймако, супруги российского актера Михаила Полицеймако, по делу об избиении экс-сотрудницы Первого канала Лилии Федоровой. Об этом «Газете.Ru» рассказала сама пострадавшая. По мнению журналистки, Полицеймако унизила ее и «растоптала человеческое достоинство».

«Полицеймако меня унизила. На той самой лестничной клетке она растоптала мое человеческое достоинство. Нанесла не только физический вред, но и моральный. Я не найду покоя, пока не добьюсь справедливости и уважения к моей личности, к моей человеческой и профессиональной неприкосновенности. Я хочу, чтобы эта история стала назидательной для тех, кто не уважает других людей и законы страны, где мы живем. Для тех, кто думает, что у них есть какое-то право на «вседозволенность». Каждый гражданин, как бы это пафосно ни звучало, должен помнить: существует правовое поле, в рамках которого должны обсуждаться все претензии и недовольства. Распускать руки и оскорблять людей, тем более, в общественном месте – недопустимо», — сказала она.

Уголовное дело в отношении Ларисы Полицеймако было возбуждено в мае 2022 года. По словам Федоровой, 27 декабря 2023 года его переквалифицировали из-за недостатка доказательств и закрыли за истечением срока давности. Журналистка отметила, что узнала об этом лишь в январе этого года.

«Полицеймако вину признала. Дело переквалифицировали, так как недостаточно доказательств, что я была на съемках для Первого канала. Официального письма от канала с подтверждением того, что я была на съемке, следствию оказалось недостаточно. Меня не ознакомили с дополнительными материалами, которые вдруг оказались в деле, не уведомили о прекращении», — отметила она.

Пострадавшая журналистка добавила, что не собирается сдаваться и хочет довести дело до конца.

«Я возмущена, что ОУМВД Басманного района волокитил это дело 3 года, постоянно приостанавливая его под надуманными предлогами, нарушая допустимые сроки. Но я верю в законность своих требований. Поэтому я не сдамся перед бюрократическими проволочками, и доведу дело до суда. У каждой ошибки есть имя, и я знаю имена всех тех, кто пытался спустить дело на тормозах, затягивал и не был беспристрастным. Пусть закон рассудит по справедливости и даст моей обидчице то наказание, которое посчитает соразмерным совершенному преступлению», — заключила она.

Как писали СМИ, Лариса Полицеймако напала на сотрудницу Первого канала, когда съемочная группа приехала к их дому в 2021 году, чтобы рассказать историю о конфликте семьи актера и 85-летнего писателя Валентина Лаврова. Отмечалось, что в ходе общения с журналистами Полицеймако начала бить журналистку Лилию Федорову, из-за чего пострадавшая получила обрыв мышечного нерва, который привел к невропатии. Как сообщал Telegram-канал Mash в июне 2022 года, в отношении Полицеймако возбудили уголовное дело. Тогда Федорова рассказывала «Газете.Ru», что хочет добиться для жены актера наказания в виде общественных работ.

После возбуждения уголовного дела в 2022 году Полицеймако заявляла о готовности ответить в суде на «лживые обвинения».