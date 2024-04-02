«Годзилла и Конг: Новая империя» возглавил прокат в США за первые выходные после релиза

Блокбастер «Годзилла и Конг: Новая империя» возглавил кинопрокат в США за первые выходные после релиза с выручкой в $80 миллионов. Об этом пишет Variety.

На международном рынке лента заработала $114 миллионов, суммарно блокбастеру удалось собрать $194 миллиона за первые выходные после релиза. Благодаря такому успеху в прокате «Годзилла и Конг» сумели выйти на третью строчку рейтинга самых кассовых фильмов 2024 года. Картина уступает только «Дюне 2» и новой части «Кунг-Фу Панды».

«Вселенная монстров» была запущена в 2014 году фильмом «Годзилла» Гарета Эдвардса. Впоследствии франшиза пополнилась лентами «Конг: Остров черепа» и «Годзилла 2: Король монстров», а также кроссовером «Годзилла против Конга». Также ведется работа над игровым сериалом «Годзилла и титаны», который должен выйти на стриминге Apple TV+.

Недавно Netflix выложил первый эпизод мультсериала «Остров черепа», который входит во «Вселенную монстров» студий Warner Bros. и Legendary. Премьера всех восьми серий шоу состоялась в онлайн-кинотеатре 22 июня. На YouTube первый эпизод можно посмотреть с английской аудиодорожкой и английскими субтитрами.

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