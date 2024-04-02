Лазарев подал заявку на регистрацию имени в качестве бренда

Певец Сергей Лазарев подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свое имя и монограмму из двух букв, образующих сердце, в качестве товарного знака. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Под своим брендом исполнитель сможет продавать и производить канцтовары, головные уборы, обувь, женское белье и одежду. Также артисту позволят заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу и видеозаписью. При этом представитель Лазарева не ответили на запрос агентства о комментарии.

В январе стало известно, что телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva. Актриса может производить и продавать под этими брендами косметику, химические бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, страхования, недвижимости, дизайна, акушерства и пластической хирургии.

В том же месяце «Ведомости» сообщали, что зарегистрировать свое имя в качестве бренда планирует шоумен Дмитрий Нагиев.

Ранее сообщалось, что в «Простоквашине» появится Гарик Харламов.